تصادف شدید خودروی پراید با تریلی در محدوده محور روستای اسدآباد در بخش رخ به فریمان یک مجروح بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده پلیس راه استان در محورهای فرعی گفت: در پی برخورد خودروی پراید با تریلی در محور روستای اسدآباد در محدوده بخش رخ -فریمان باعث مصدوم شدن راننده پراید شد.
حسین رحمانی: بلافاصله عوامل اورژانس ۱۱۵ روستای اسدآباد خود را به محل حادثه رسانند و راننده پراید که از ناحیه سر مصدوم شده بود توسط اورژانس ۱۱۵ جهت مداوا به بیمارستان تربت حیدریه منتقل شد.
علت این حادثه در دست بررسی است.