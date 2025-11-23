تصادف خودروی پراید با تریلی در محور روستای اسدآباد، بخش رخ به فریمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده پلیس راه استان در محورهای فرعی گفت: در پی برخورد خودروی پراید با تریلی در محور روستای اسدآباد در محدوده بخش رخ -فریمان باعث‌ مصدوم شدن راننده پراید شد.

حسین رحمانی: بلافاصله عوامل اورژانس ۱۱۵ روستای اسدآباد خود را به محل حادثه رسانند و راننده پراید که از ناحیه سر مصدوم شده بود توسط اورژانس ۱۱۵ جهت مداوا به بیمارستان تربت حیدریه منتقل شد.

علت این حادثه در دست بررسی است.