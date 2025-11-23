پخش زنده
حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور درآذربایجانغربی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: حکم قطعی یکی از پروندههای مهم حوزه دارو در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.
ناصر عتباتی افزود: ۱۱ متهم این پرونده به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور از طریق خرید و فروش سازمانیافته داروهای غیرمجاز، احتکار دارو و توزیع خارج از شبکه، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرارگرفتند که پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم، نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شدند.
عتباتی تصریح کرد: براساس حکم قطعی صادره، این افراد به مجازاتهایی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و پرداخت پنج برابر ارزش کالا محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی اضافه کرد: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این مسیر با هرگونه تخلف و جرم در حوزه دارو قاطعانه برخورد خواهد شد.