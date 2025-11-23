پخش زنده
نوسان قیمتها در بازار و درخواست از اتحادیه صنف نانوایان برای حفظ حقوق ارباب رجوع از موضوعات بسته «روی خط تماس» است.
