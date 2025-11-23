به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوسان قیمت‌ها در بازار، درخواست از اتحادیه صنف نانوایان برای حفظ حقوق ارباب رجوع و قدردانی از پیگیری‌های خبرگزاری صداوسیما برای رسیدگی به امور هموطنان از موضوعات بسته «روی خط تماس» است.

