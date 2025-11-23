معاون هماهنگی و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: با بیان اینکه آنچه که ما دنبال می‌کنیم، تبدیل پژوهش به علم، علم به فناوری و فناوری به صنعت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر «مهدی خواجه‌امیری» معاون هماهنگی و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در اختتامیه بیست و نهمین نمایشگاه مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ایران و پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو با بیان اینکه مشارکت بسیار خوبی در حوزه‌های علمی و پژوهشی این نمایشگاه انجام شده بود، اظهار داشت: از دانشگاه‌های مختلف کشور نیز حضور داشتند که این اقدام بسیار خوبی بوده است. آنچه که ما دنبال می‌کنیم، تبدیل پژوهش به علم، علم به فناوری و فناوری به صنعت است.

وی تأکید کرد: تعداد مقالات بالایی در این دوره ارائه شد. امیدوار هستیم این مقالات به صورت هم‌افزا و تجمیعی مورد استفاده قرار بگیرد و صرفاً در کتابخانه خاک نخورد.

داده‌های مکانی؛ سرمایه‌ای ملی در مسیر اتقان و توسعه پایدار

اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در اختتامیه بیست و نهمین نمایشگاه مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ایران و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو گفت: به منظور یک هم افزایی ملی نیازمند همت بلند، کار پیوسته و برنامه‌ریزی هستیم. مجموعه دست اندرکاران علوم مکانی این پیشینه را دارند و سالانه یک یا چند بار در نمایشگاه‌ها شرکت کردند. جامعه اطلاعات مکانی همیشه باید بر روی دو مورد حساس باشد. اول حرکت بر روی لبه دانش و فناوری و استفاده از ابزار‌های بروز است. در نتیجه باید بتوانیم دانش و تجهیزاتی در چارچوب کشور بزرگ ایران داشته باشیم.

وی افزود: امسال یک هم‌افزایی ملی صورت گرفت. امسال در سازمان جغرافیایی و سازمان نقشه‌برداری به این نتیجه رسیدند که به جای برگزاری دو نمایشگاه جداگانه در موضوع اطلاعات مکان محور، تمرکز خود را بر روی یک نمایشگاه بگذارند.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه دنیا، دنیای دگرگونی است و مواردی مانند تکنولوژی در این موضوع بسیار اثر گذار است، گفت: در اینجا پایداری در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد. موضوعی که در واژه‌های قرآنی با عنوان اتقان از آن یاد می‌شود. وقتی به اندیشه اسلامی و ایرانی نگاه می‌کنیم، تاکید ویژه‌ای بر اتقان، عدالت و توسعه وجود دارد.

وی تأکید کرد: حکمرانی داده محور نیاز برنامه‌ریزی است. اگر قصد برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم باید هر جامعه اطلاعات مکانی بها بدهیم. مدل‌سازی‌ها و داده‌های این حوزه می‌تواند این ابزار را فراهم کند. این داده‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها به سمت پایداری حرکت کند.

صیدایی با اشاره به اینکه این دوره از نمایشگاه ویژه بود، گفت: رکورد ارائه مقالات در این دوره از نمایشگاه با ارائه ۳۱۱ مقاله علمی شکسته شد. براساس این تعداد مقاله ۶۵ سخنرانی انجام شد. ۱۶۹ مقاله نیز در قالب پستر ارائه شد. ۸۷ نفر از اساتید کار داوری مقالات را برعهده داشتند. همچنین ۱۷ کارگاه آموزشی برگزار شد. از ۶ کشور در نمایشگاه حضور داشتند و ۶۷ سازمان و نهاد در آن دست داشتند. وزیر دفاع، معاون توسعه روستایی و سایر مقامات دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

وی افزود: شرکت‌های بخش خصوصی که بالاترین سرمایه جامعه هستند در این نمایشگاه دستاورد‌های خود را به نمایش گذاشتند. امسال به همت سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح و سازمان نقشه‌برداری این نمایشگاه برگزار شد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار داشت: شب گذشته جلسه‌ای با نمایندگان شش کشور خارجی داشتیم. آنها معتقد بودند که آنچه خارج از ایران گفته می‌شود متفاوت است و آنها شاهد پویایی و پایداری جامعه بودند. باید توجه داشت که دنیا در مسیر پیشرفت توسعه است و ما نیز باید بتوانیم با تولید سخت افزار و نرم افزار خود را قدرتمند کنیم.