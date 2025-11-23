



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، با کسب رتبه الف در مدیریت نمایشگاهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران جایگاه خود را در جمع برترین‌های کشور تثبیت کرد. این رتبه، که در حوزه ملی و بین‌المللی اعطا شده، نتیجه ارزیابی‌های دقیق از عملکرد، زیرساخت‌ها و جذب رویداد‌های کلیدی است .

نمایشگاه بین المللی فارس با داشتن ظرفیت میزبانی اکسپو ۲۰۲۵ و برگزاری ده‌ها نمایشگاه تخصصی با استاندارد‌های جهانی جزو سایت‌های برتر نمایشگاهی کشور به شمار می‌آید .

محسن نهاوندی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، گفت : این دستاورد، شیراز را به عنوان قطب نمایشگاهی جنوب ایران تثبیت می‌کند و با هدف‌گذاری برای سال۱۴۰۵ مسیر جذب سرمایه و گردشگری را دوچندان می‌کند

محسن نهاوندی افزود: این رتبه، با تمرکز بر فناوری نوین و پایدار، فرصت‌های صادراتی و تعاملات B۲B را افزایش می‌دهد.