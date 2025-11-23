به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بابک نگاهداری، خروجی نشست‌ها و جلسات قطب حکمرانی آب مرکز پژوهش‌های مجلس که با حضور صاحب‌نظران و مدیران حوزه آب برگزار شده است را حاوی نکات مهمی خواند و گفت: یکی از این نکات این است که به نظر می‌رسد نتایج ۳۶ سال قانونگذاری و برنامه‌ریزی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توفیق چندانی نداشته و وضعیت کنونی آب در سراسر کشور شاهد این مدعاست.

وی در تشریح نکات قابل توجه برای مسئولین این حوزه، با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای باید در حد توان اکولوژیک و ظرفیت آبی هر منطقه صورت گیرد، تصریح کرد: ارتقاء درک فرهنگی و سیاسی مسئولین و نمایندگان از امنیت و توسعه آبی و نقش کلیدی آن در تحقق امنیت ملی و پایداری سرزمین ضروری است. ارتباط عرضی و طولی مشخص و مناسب بین قوانین و سیاست‌های مرتبط با آب و حوزه‌های تأثیر آن چندان دیده نمی‌شود و باید این ارتباط برقرار شود که اصلاح آن توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و دولت را می‌طلبد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: آینده‌نگاری و نگاشت وضعیت بخش آب از سه منظر اصلاح قوانین و سیاست‌ها در مجلس، ارتقاء ظرفیت ساختاری و شیوه حکمرانی آب در دولت و بهینه‌سازی الگوی رفتاری متناسب با اقلیم و طبیعت از سوی بخش مردمی باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی آمادگی قطب حکمرانی آب مرکز پژوهش‌های مجلس را برای همکاری با مجلس و دولت در حوزه حکمرانی آب اعلام کرد.