به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر دهکده مهارتی سما و هنرستان پسرانه غرب کشور گفت: ساختمان آموزشی این دهکده در ۶ طبقه و ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع زیربنا، برای برگزاری کلاس‌های دروس عمومی ساخته شده است.

محمدمهدی حداد افزود: هنرآموزان این هنرستان دروس عمومی را به مدت ۳ روز در هفته در این ساختمان و مهارت‌های عملی را به مدت ۳ روز در هفته در سوله‌های دانشگاه آزاد همدان آموزش می‌بینند.

او از نام نویسی هنرآموزان در ۱۷ رشته صنعتی، خدماتی، هنری و کشاورزی سال آینده تحصیلی در دهکده مهارتی غرب کشور خبر داد و تصریح کرد: امسال ۱۰۵ هنرآموز از استان همدان در ۵ رشته مکانیک خودرو، الکترونیک (برق قدرت)، معماری داخلی، ماشین ابزار (سی ان سی) و شاخه نرم افزار کامپیوتر پس از مصاحبه، استعدادیابی و پذیرش شده‌اند.

مدیر دهکده مهارتی سما و هنرستان پسرانه غرب کشور همچنین با اشاره به اینکه ۶ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و امکانات این مجتمع هزینه شده است، گفت: تمرکز اصلی این مجتمع بر ایجاد مهارت‌های عملی و کاربردی است، تا دانش‌آموزان بتوانند پس از پایان تحصیل به‌راحتی وارد بازار کار شوند.