به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم خاتون بم ایران در آخرین مسابقه خود از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵ امروز (یکشنبه ۲ آذر) به مصاف تیم ووهان چین رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه چهار بر صفر به سود نماینده چین به پایان رسید و خاتون از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت.

خاتون بم در این مسابقات، بازی نخست خود را با حساب ۳ بر یک به بنگال شرقی هند واگذار کرد، در بازی دوم با نتیجه یک بر صفر مقابل نسف‌قارشی ازبکستان به برتری رسید و با قبول شکست امروز برابر ووهان با سه امتیاز در جایگاه چهارم گروه B قرار گرفت و از صعود به دور بعد بازماند.