بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر نعمتالله حاجی زادگان به مناسبت هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی بیان کرد: بیماری نارسایی کلیه بهطور معمول در اثر آسیب مزمن و یا حاد به کلیهها رخ میدهد و نارسایی کلیه حاد بهنوعی نارسایی گفته میشود که کمتر از سه ماه طول بکشد و به نارسایی کلیه که بیش از سه ماه دوام داشته باشد، نارسایی کلیه مزمن گفته میشود.
وی ادامه داد: نارسایی مزمن کلیه نیز اغلب ناشی از بیماریهای زمینهای کنترل نشده رخ میدهد و درنتیجه تمرکز اصلی بر مدیریت این بیماریهاست.
این فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و دیالیز، اضافه کرد: دو بیماری قند خون و فشارخون بالا از عوامل مهم و اساسی ایجاد نارسایی مزمن کلیه محسوب میشوند و بنابراین با کنترل این دو بیماری تا حدود زیادی میتوان از ابتلا به نارسایی مزمن کلیهها جلوگیری به عمل آورد.
دکتر حاجی زادگان سبک زندگی ناسالم را عامل دیگر ایجاد نارساییهای کلیوی عنوان و اظهار کرد: تغذیه سالم و رژیم غذایی متعادل، کمچرب، کمنمک، مصرف غلات کامل، سبزیها و میوههای سالم و تازه ازجمله مواردی است که در ایجاد سبک زندگی سالم نقش مؤثری دارد.
وی ورزش و پیادهروی روزانه حداقل به مدت بیست دقیقه، استفاده نکردن از دخانیات، جلوگیری از مصرف خودسرانه داروها بهخصوص مُسکّنها و همچنین از همه مهمتر مصرف روزانه آب و مایعات حداقل ۱٫۵ الی ۲ لیتر در شبانهروز را از موارد دیگر برشمرد.
فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و دیالیز مرکز آموزشی درمانی گنجی برازجان به اقدامات پیشگیرانه هم در این خصوص هم اشاره کرد گفت: معاینات منظم پزشکی و انجام آزمایشهای ادواری و همچنین جلوگیری از مصرف مکملها و داروهای گیاهی بدون نسخه پزشک ازجمله اقدامات پیشگیرانه است که بایستی رعایت کنیم.
در پایان تاکید کردک بیشک روند افزایشی و رو به رشد تعداد بیماران کلیوی زنگ خطری برای تمامی مردم عزیز است بنابراین بایستی خطر بیماری نارسایی کلیه را جدی بگیریم تا خود را از داشتن یک زندگی شاد و لذتبخش محروم نکنیم.