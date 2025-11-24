سبک زندگی ناسالم از عوامل ایجاد نارسایی‌های کلیوی

فوق تخصص بیماری‌های کلیه، فشارخون و دیالیز مرکز آموزشی درمانی شهید صادق گنجی برازجان می‌گوید: بیماری‌های زمینه‌ای و سبک زندگی ناسالم دو عامل مهم در ایجاد بیماری‌ها و نارسایی کلیوی هستند.