به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام جمعه خوروبیابانک گفت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای یادآوری فداکاریها و آموزههای اخلاقی و دینی حضرت زهرا (س) و اهل بیت (ع) است که میتواند چراغ راه زندگی اجتماعی مردم و نسلهای آینده باشد.
حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: ایام فاطمیه یادآور ارزشهایی است که باید در زندگی فردی و جمعی ما جاری باشد و به ما درس ایثار، شجاعت و پایبندی به اصول دینی میدهد.
وی با اشاره به نقش مسئولان و نیروهای انتظامی در ترویج این فرهنگ گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به ویژه در میان نیروهای انتظامی و مسئولان، نه تنها امنیت و نظم جامعه را تقویت میکند، بلکه الگویی روشن برای زندگی اخلاقمحور و دینی مردم فراهم میکند.
امام جمعه خوروبیابانک افزود: اهتمام به این ارزشها باید همیشگی باشد و همه نهادها و اقشار جامعه با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در مسیر ارتقای اخلاق و معنویت در زندگی فردی و اجتماعی تلاش کنند.