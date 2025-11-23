به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان در نشست خبری از اجرای بیش از ۱۷۰ برنامه در هفته بسیج در شهرستان گلپایگان خبرداد و گفت: برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، برگزاری یادواره‌های شهدا، غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدا؛ اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان؛ اردو‌های جهادی و مسابقات قرآنی از مهمترین برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان گلپایگان است.

سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: برنامه‌های هفته بسیج در قالب۱۱ قرارگاه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی صورت گرفته است.