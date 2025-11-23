پخش زنده
بیش از ۱۷۰ برنامه درهفته بسیج در شهرستان گلپایگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان در نشست خبری از اجرای بیش از ۱۷۰ برنامه در هفته بسیج در شهرستان گلپایگان خبرداد و گفت: برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، برگزاری یادوارههای شهدا، غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدا؛ اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان؛ اردوهای جهادی و مسابقات قرآنی از مهمترین برنامههای هفته بسیج در شهرستان گلپایگان است.
سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: برنامههای هفته بسیج در قالب۱۱ قرارگاه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و محرومیتزدایی با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای مردمی صورت گرفته است.