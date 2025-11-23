پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با انجام واکسیناسیون و تهیه واکسن تب برفکی جای نگرانی برای دامداران نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته با سویه جدید تب برفکی روبهرو بودیم گفت: با ورود سازمان دامپزشکی اقدامات قرنطینهای انجام شد و پیش بینی لازم در تدارک واکسن این بیماری جدید تدارک دیده شد.
وی افزود: شروع کانون بیماری را در برخی استانها داشتیم که در نهایت گزارشات ما به صفر رسیده است و در بسیاری از استانها هم کانونی از بیماری نداشتیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: بیش از ۷ میلیون دز واکسن وارد کشور شده و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دز رایگان است که در دامداریهای روستایی، عشایری و دامداریهای خرد که گاوهای شیری پرواری داشتند استفاده شد.
رفیعی پور تاکید کرد: در تهیه و دریافت واکسن تعجیل کردیم و این بیماری با رصد و دیده بانی سازمان دامپزشکی به کمک دامدار آمده و ۱۰۰ درصد دام صنعتی و سنگین واکسن دریافت کردند و این بیماری بزودی در آینده نزدیک پایان خواهد یافت.
این مسئول در ادامه با تاکید بر گردش تب برفکی از همه سویهها در سالهای قبل عنوان کرد: ۶۰۰ کانون تب برفکی گزارش شد که ۲۸۰ کانون از سویه جدید بود.
به گفته وی، تا یکماه دیگر واکسیناسیون سراسری دام سبک و سنگین بر علیه بیماری تب برفکی از سویههای مختلف را خواهیم داشت.
او با توصیه به دامداران بیان کرد: از دامداران تقاضا داریم زمانی که بیماری در کشور شناسایی میشود باید سویه در واکسن وجود داشته باشد بنابراین وقتی بیماری گزارش شد به اتحادیه دامداران، انجمن دامداران و تعاونیهای دامداران اطلاع رسانی میکنیم که سویه بیماری وجود دارد و توصیه به تزریق واکسن میکنیم و دامداران نیز نگرانی برای شیوع بیماری نداشته باشند.
رفیعی پور همچنین خاطرنشان کرد: دامداران تردد غیر ضروری به دامداری نداشته باشند و ورود و خروج خودروهای خوراک باید با ضدعفونی انجام شود و هرگونه جابجایی دام نیز با ضدعفونی همراه باشد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه بیان کرد: ۱۰ بیماری استراتژیک در کشور داریم واکسن بر علیه آن انجام میشود و واکسن هم به وفور علیه بیماریهای مختلف وجود دارد و بزودی با تولید واکسن داخلی جای هیچ نگرانی برای دامداران نیست.