هشتمین برنامه نهضت پاسخگویی در گلپایگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ هشتمین برنامه نهضت پاسخگویی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در مسجد علیابنابیطالب (ع) واقع در خیابان شهید ذنوبی گلپایگان برگزار شد.
در این برنامه، مسئولان شهرستان به مشکلات و مطالبات مردمی در حوزههای مختلف رسیدگی کردند.
احسان مهاجری، شهردار گلپایگان هم در این جلسه در پاسخ به در خواست اهالی مبنی بر آسفالت خیابان شهید ذنوبی گفت:با تامین قیر آسفالت معابر این محله و عملیات بهسازی پیاده روهای خیابان شهید ذنوبی اجرا میشود ..
امیر قلمی، مدیر امور برق شهرستان گلپایگان هم در این جلسه گفت:با هدف ارتقای روشنایی معابر و صرفه جویی در مصرف برق سامانه روشنایی برق معابر شهر گلپایگان در آینده نزدیک به لامپهای الای دی مجهز میشوند.