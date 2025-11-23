پخش زنده
نمایشگاه آثـار پویشعکسعاشورایی و اربعینی در نگار خانه فرهنگ قم برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رییس انجمن عکاسان استان گفت: این رویداد بـازتـاب ویـژگیهـای بـارزهـویـتی استـانقـم با نـگاه هنـرمنـدانـه عکاسان در قالب تصویر ماندگار شهر کریمه ۳ است.
ابراهیم سلیمانی افزود: با اعلام فراخوان ۵۰۰ اثر از ۲۲ هنرمند عکاس به دبیر خانه ارسال شد که در پایان ۳۸ عکس از ۱۹ عکاس به عنوان برترین عکسها در کارخانه فرهنگ در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
نگارستان فرهنگ در خیایان شهید فاطمی واقع است و علاقمندان از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میتوانند برای بازدید مراجعه کنند.