علیرضا جهانگیری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نروژ، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، جهانگیری برنامههای پیشنهادی خود را برای گسترش روابط دوجانبه تهران–اسلو و ارتقای همکاریها در حوزههای مختلف تشریح کرد.
وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اسلو، بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاریهای ایران و نروژ در زمینههای مورد علاقه طرفین تأکید کرد.
جهانگیری پیش از انتصاب بهعنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نروژ، در سمتهای دستیار وزیر خارجه در امور دریای خزر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و مدیرکل حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.