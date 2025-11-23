پخش زنده
گواهیهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجتاله صیدی در مراسم اختتامیه همایش سالیانه بازار سرمایه درباره موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: قوانین مربوط به این حوزه از اوایل دهه ۸۰ در کشور تصویب شده و ساختارهای اجرایی آن در بازار سرمایه فعال است، اما بهدلیل ضعف در تبیین و اطلاعرسانی، در سطح جهانی کمتر دیده شده است. در همین راستا، گواهیهای مرتبط رونمایی شد.
وی درباره مأموریت اصلی بازار سرمایه بیان کرد: مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقشآفرینی در رشد اقتصادی کشور است و تحقق این رشد، نیازمند تقویت تابآوری و نوآوری در ساختار بازار است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: این دو روز فرصتی مغتنم برای یادگیری، تبادل تجربه و ثبت نکات راهبردی بود تا سازمان بورس بتواند در مواجهه با چالشهای موجود، مسیر بهتری برای پیشبرد وظایف خود انتخاب کند.
صیدی با بیان اینکه هم اکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ نهاد مالی در بازار سرمایه کشور فعال هستند، گفت: شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها، صندوقها، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاریها، سبدگردانها، مشاوران سرمایهگذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات و سایر ارکان بازار، در طول سال برای ایفای نقش مؤثر در تشکیل سرمایه که مقدمه رشد اقتصادی است، فعالیت میکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برنامههای سازمان بوس تا پایان سال بیان کرد: برنامه ما برای چهار ماه آینده، بزرگتر کردن بازار از طریق افزایش عرضههای اولیه، توسعه تأمین مالی تولید از بستر بازار سرمایه، افزایش سرمایه شرکتها و تقویت بازار اولیه است.
صیدی با اشاره به محدودیت منابع بانکی برای توسعه بنگاهها توضیح داد: در گذشته حدود ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی صرف سرمایه در گردش و ۵۰ درصد صرف توسعه میشد، اما اکنون گاهی کل تسهیلات نیز کفاف سرمایه در گردش را نمیدهد. در نتیجه، دست بنگاهها برای توسعه از نظر مالی تنگ شده و این خلأ باید از طریق بازار سرمایه جبران شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به نقش حمایتهای تقنینی مجلس از جمله تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، این قوانین را فرصتی مهم برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه دانست و گفت: امیدواریم با همراهی فعالان بازار، روزهای بهتری برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور رقم بخورد.