معاون اول قوه قضائیه گفت: توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان باید عملی، اجرایی و میدانی باشد و حمایت قضایی و حقوقی از آنها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه و معاونت علمی پیرامون «نقش شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در تحول قضایی» با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان قوه قضاییه و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز نقش اقتصاد دانش بنیان بر کسی پوشیده نیست گفت: نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی عنصر پیشران و پیشبرنده اقتصاد محسوب می‌شود و رفع مشکلات این شرکت‌ها از نظر مالی حقوقی، اقتصادی و زمینه کار و فعالیت یک ضرورت است؛ گام‌هایی در این رابطه برداشته شده و باز هم ضرورت دارد اقداماتی به سرعت انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این کشور منابع سرشاری دارد که اگر کار علمی و دانش ضمیمه آن شود ثروت بسیاری ایجاد می‌کند که این ارزش افزوده، ثروت عظیمی برای کشور است.

خلیلی با اشاره به اثر نمایان شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای کسب و کار و جامعه گفت: آثار حوزه‌های فعال کار دانش بنیان را می‌توان مشاهده کرد، طبیعتا ممکن است مشکلاتی با فضای کسب و کار سنتی وجود داشته باشد، ولی باید از این مرحله عبور کرد و این نوآوری و فعالیت در شرکت‌های نوپا بتواند عرصه تلاش و فعالیت خود را در جامعه کاملا پیدا کند.

وی افزود: در این جلسه مطرح شد که خدمت قوه قضاییه به زیست بوم نوآوری و خدمت زیست بوم نوآوری به قوه قضاییه می‌تواند یک خدمت دو طرفه باشد، لذا در رفع مشکلات دوستان به مساله ارزش معنوی و ارزش گذاری واقعی اشاره کردند که این ارزش باید برای دستگاه‌های مختلف کشور از جمله دستگاه قضایی شناخته شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: نسبت به رسیدگی به موضوعات مطرح در دادگاه ها، جلسات مشترک با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و معاونین قوه قضاییه تشکیل شود و مسائل فی مابین بخش اجرایی و قضایی کاملا مشخص شود و در رابطه با بخش‌هایی که با صدور دستورالعمل قابل حل است، در قوه قضاییه آن را انجام دهیم و بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد، از طریق مجلس دنبال کنید که به صورت لایحه و یا طرح در مجلس مطرح شود و مشکلات دوستان مرتفع شود.

خلیلی افزود: ما معتقدیم باید از شرکت‌های دانش بنیان صیانت و حمایت شود و وظیفه خود و همه اجزای نظام را این می‌دانیم که از امر مقام معظم رهبری که بار‌ها فرمودند «باید به شرکت‌های دانش بنیان توجه داشت» تبعیت کنیم. این توجه، یک توجه عملی، اجرایی و میدانی است و در عالم سخن و بخشنامه نیست. واقعا باید در حوزه حقوقی و قضایی این صیانت شکل بگیرد و ما حمایت از بازار تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد را وظیفه خود می‌دانیم.

وی درباره آمادگی برای استفاده از کار دانش بنیان در دستگاه قضایی گفت: بالاتر از بحث آمادگی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای استفاده از این دانش وجود دارد که بتوان بهره وری را کاملا افزایش داد تا با کمترین هزینه بیشترین استفاده را از امکانات و نیروی انسانی کارآمد داشت و این دانش را باید به خدمت گرفت تا سامانه‌های هوشمند الکترونیک در دستگاه قضایی فعال شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: انشاءالله این همکاری بین شرکت‌های دانش بنیان، معاونت ریاست جمهوری و بخش‌های فعال در این حوزه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه یابد و نتایج آن را در عمل و اجرا شاهد باشیم.

در این نشست، حسین افشین؛ معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به نمایندگی از فعلان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها دغدغه‌ها، نیاز‌ها و دیدگاه‌هایشان را به طور مستقیم با معاون اول دستگاه قضا مطرح کرد و حجت الاسلام خلیلی، با یادداشت این نکات، مساعدت لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده از سوی فعالان این کسب‌وکار‌ها اتخاذ کرد.