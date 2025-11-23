به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجراى طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی کلانترى ۱۲ بهمن هنگام گشت زنى در حوزه استحفاظى، به یک دستکاه کامیون مشکوک شدند و براى بررسى آن را متوقف کردند.

سرهنگ على زنگنه نیا افزود: ماموران پس از بازرسى از قسمت بار کامیون، ۱۷ دستگاه یخچال فریزر فاقد مجوز و مدارک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهاى کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده به مرجع قضایى معرفى شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.