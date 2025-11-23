پخش زنده
امروز: -
آیین سوگواری ام ابیها امشب با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزارمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی و مساجد، در خصوص جزئیات برپایی قافله عزاداران فاطمی در اصفهان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)، دسته های سینهزنی و عزاداری، همزمان با نماز مغرب و عشا شامگاه یکشنبه، دوم آذر از میدان امام حسین(ع) به سمت گذر فرهنگی چهارباغ حرکت می کند.
محمدعلی خبوشانی افزود: برای بیست و نهمین سال متوالی، همه هیئت های مذهبی اصفهان پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد بابالرحمه، در قالب صفوف منظم به سمت گذر فرهنگی چهارباغ حرکت خواهد کرد.
وی گفت: قافله عزاداری در سهراه آمادگاه با مراسم وداع با پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام به پایان خواهد رسید.
خبوشانی با اشاره به برنامههای ویژه مدیریت شهری در ایام فاطمیه، افزود: سازمان زیباسازی و مناطق پانزدهگانه شهرداری، با نصب نمادهای مناسبتی، فضاسازی معابر و گذرگاههای اصلی شهر را در دستور کار خود قرار داد .
مشاور شهردار اصفهان گفت: همزمان با تقارن ایام فاطمیه با سالروز حماسه و ایثار اصفهان، تماثیل و تصاویر شهدای دوازده روز جنگ تحمیلی نیز در سطح شهر نصب شد.