در هفت‌ماه نخست امسال، مراکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین کشور با ثبت بیش از یک‌میلیون و ۴۹۱ هزار پذیرش، نقش مهمی در پایش سلامت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایفا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که در هفت‌ماهه نخست سال جاری، یک‌میلیون و ۴۹۱ هزار مراجعه از سوی ناوگان فعال حمل‌ونقل عمومی به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور ثبت شده است.

علی زندی‌فر با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور گفت: انجام تست‌های فنی و ایمنی و بررسی سلامت ناوگان از مهم‌ترین وظایف این مراکز است که نقش مؤثری در کاهش حوادث و بهبود عملکرد ناوگان جاده‌ای دارند.

وی همچنین به خسارات ناشی از اضافه‌تُناژ بار ناوگان حمل کالا اشاره کرد و افزود: تخلف اضافه‌تناژ، علاوه بر تهدید ایمنی رانندگان و کاربران جاده، خسارت قابل‌توجهی به زیرساخت‌ها و روسازی محورهای مواصلاتی کشور وارد می‌کند.

زندی‌فر در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، بیش از ۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور شناسایی و ثبت شده است که این موضوع ضرورت کنترل و نظارت دقیق‌تر بر ناوگان باری را یادآور می‌شود.