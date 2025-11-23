تیم «طلبه Ai» در دومین گالری آثار قرآنی و مذهبی تولیدشده با هوش مصنوعی، ۲۵ اثر را در کوشک باغ هنر تهران، به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، مهدی دهقانی مدیر تیم خلاق و نوآور «طلبه Ai» گفت: بیست‌وپنج اثر تیم «طلبه Ai» در دومین گالری آثار قرآنی و مذهبی تولیدشده با هوش مصنوعی، در کوشک باغ هنر تهران به نمایش درآمده است.

آقای دهقانی تصریح کرد: این رویداد تازه‌ترین تجربه‌های هنری مبتنی بر فناوری‌های نوین و با محوریت مفاهیم قرآنی و اسلامی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

وی با اشاره به حضور این تیم فعال مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق در گالری آثار قرآنی و مذهبی گفت: این گروه با ترکیبی از اعضای جوان و مستعد از استان‌های مختلف کشور، آثار خود را در معرض دید عموم قرار داده است.

مدیر تیم «طلبه Ai» افزود: آقایان و خانم‌ها نسیبه عیوضی از قم، فاطمه زهرا جعفری، احمدرضا قاسمی، محمدرضا صفری و مهدی دهقانی از اصفهان، نرگس حسنی، ملیحه صوفی و داوود لطیفی از خراسان رضوی، سید علیرضا قضات از تهران، عباس کیافر از لرستان، ناصر طاهری از همدان، مهدی مطلب‌زاده از خراسان جنوبی و محبوبه آزادی از فارس اعضای این تیم هستند.

آقای دهقانی ادامه داد: این گستره نشان می‌دهد که هویت تیم بر پایه مشارکت ملی و نگاه جمعی شکل گرفته و این تیم تلاش کرده است تا استعداد‌های متنوع سراسر کشور را در مسیری مشترک گرد هم آورد.

وی اضافه کرد: برای ما مهم است که اثر نهایی صرفاً خروجی نرم‌افزار نباشد بلکه نتیجه تفکر، مطالعه متون دینی و تجربه هنری همه اعضای تیم باشد.

مدیر تیم «طلبه Ai» گفت: هر خروجی بار‌ها اصلاح می‌شود تا به روایت صحیح و تصویر درست برسیم و تولید هر اثر حاصل ده‌ها بار آزمون و خطا، بحث و بررسی و توجه دقیق به دقت روایی ـ بصری مفاهیم مذهبی است.

آقای دهقانی افزود: هوش مصنوعی جایگزین خلاقیت انسانی نیست بلکه می‌تواند آن را تقویت و مفاهیم عمیق قرآنی را با بیانی تازه به نسل امروز منتقل کند.

وی برپایی این گالری را ادامه موفقیت نخستین دوره که مهرماه سال جاری در قم برگزار شد دانست و ادامه داد: اکنون دومین گالری در تهران میزبان بیش از ۱۰۰ هنرجوی نوجوان و جوان از دوره‌های تخصصی «آی‌هنر» است.

مدیر تیم خلاق و نوآور «طلبه Ai» اضافه کرد: استقبال گسترده از این رویداد نشان می‌دهد هنر دیجیتال دینی می‌تواند زبان تازه‌ای برای بیان مفاهیم مذهبی باشد.

دومین گالری آثار قرآنی هوش مصنوعی از اول تا چهارم آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۸ در کوشک باغ هنر تهران میزبان هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به قرآن و فناوری خواهد بود.