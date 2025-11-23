به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این مراسم مردمِ قدرشناس، مسئولان و خانواده‌های معظمِ شهدا، با ادای احترام به پیکرِ مطهر این شهدا، فاتحه و دعا می‌خوانند، و یادِ شهیدان دوران دفاع مقدس را گرامی می‌دارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل گفت: صبح فردا هم مراسم نماز بر پیکر پاک سه شهیدِ گمنام ساعت ۱۰ صبح اقامه، و پس از انجام تشریفات نظامی، مراسم تشییعِ پیکر‌ها از مقابلِ مصلی امام خمینی اردبیل تا میدان شریعتیِ این شهر برگزار، و پیکرِ یک شهید در محوطه دادگستری اردبیل خاکسپاری می‌شود.

علی واحد با بیان اینکه پس از این مراسم، پیکر‌های دو شهیدِ گمنام برای تشییع و خاکسپاری به شهر‌های مشگین شهر و بیله سوار منتقل خواهد شد افزود: مراسم استقبالِ پیکر یکی از این شهدای مطهر در مسیرِ اردبیل تا بیله سوار برگزار و در محوطه گمرک بیله سوار خاکسپاری می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل اعلام کرد: فردا پیکرِ سومین شهید گمنام هم پس از استقبال در مشگین شهر، برای خاکسپاری به رضیِ در روستای آقا قاسم لو منتقل خواهد شد.