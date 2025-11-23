نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش حیاتی بورس در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که بودجه دولت و توان نظام بانکی پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌گذاری نیست، بازار سرمایه تنها روزنه رشد اقتصادی است و باید اعتماد مردم را برای ورود سرمایه‌های سرگردان جلب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علی نیکزاد در همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به اهمیت تاب‌آوری و نوآوری در این حوزه، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بازار سرمایه دیگر گزینه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تأمین مالی اقتصاد ایران است.

نیکزاد با اشاره به حضور حدود ۲ میلیون فعال حرفه‌ای در بازار سرمایه و ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت گفت: این گستردگی نشان‌دهنده نفوذ و اهمیت بورس در اقتصاد کشور است.

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود تأکید کرد: دولت عملاً دستش برای تأمین مالی طرح‌ها بسته است. اعتبارات عمرانی همواره در خطر کاهش یا قطع است و این وضعیت با اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می‌شود که پایدار نیست.

نیکزاد افزود: باید با ثبات مقررات و تضمین‌های لازم، مردم را از «ترسِ تکانه‌های تورمی» نجات داد تا سرمایه‌ها از دارایی‌های غیرمولد به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت شود.

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم عظیم نقدینگی گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار نزد مردم است. این سرمایه‌ها اگر وارد تولید نشود، به بازارهای غیرمولد می‌رود.

وی همچنین به نیازهای سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: توسعه نفت به ۴۵ میلیارد دلار، توسعه گاز به ۷۵ میلیارد دلار نیاز دارد و برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ده‌ها هزار میلیارد تومان نیاز است.

نیکزاد افزود: اگر مجلس، دولت و حاکمیت یک تصمیم انقلابی بگیرند و تضمین بدهند که اصل سرمایه مردم در طرح ها محفوظ است، مردم پای کار کشور می‌ایستند.

وی در ادامه بیان کرد: در ۱۴ ماه گذشته، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته است. برای تقویت اعتماد عمومی، ثبات مقررات و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری بلندمدت باید تلاش کرد. بازار سرمایه آیینه آینده اقتصاد ایران است. اگر این بازار قدرتمند شود، اقتصاد ایران نجات می‌یابد.