به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آیین سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت هفته بسیج در روستای آقبلاق قروه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: نهال بسیج که به دست معمار کبیر انقلاب اسلامی کاشته شد، امروز به درختی تناور و پرثمر تبدیل شده است که سایه‌های آن فراتر از مرز‌های ایران گسترده شده است.

در مراسمی به مناسبت هفته بسیج از جهادگران علم و دانش و نفرات برتر جشنواره نخبگان علمی استان تجلیل شد

ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان در این مراسم با بیان اینکه وظیفه دولت و مجموعه‌های علمی این است که از ایده‌ها و خلاقیت‌های جوانان از مرحله ایده تا تولید و تجاری سازی حمایت کند گفت: کردستان هم اکنون ۲۲۳ واحد فناور و بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان فعال دارد

سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این مراسم، جایگاه علم و فناوری را یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: جهاد علمی یک حرکت مقاومتی، تمدنی و استقلال آفرین است

عینی، مدیر بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه بیت المقدس کردستان نیز گفت: در این دوره ۷۰ طرح در قالب طرح باقرالعلوم بررسی شده و از ۴۰ طرح با مجموع ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض شده است

امروز همچنین فاز ۲ درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهرشفای سنندج در چهارمین روز از هفته بسیج افتتاح شد.

سرهنگ شعبانی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان در مراسم افتتاح این طرح گفت: ۱۵۰ میلیارد ریال برای ساخت ۲ فاز دندانپزشکی مهرشفای سنندج هزینه شده است.

در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید والامقام کردستان، کارزار خدمت با اجرای طرح کرامت در محلات حاشیه نشین بیجار آغاز به کرد.

در قالب این طرح ۵ میز خدمت نیز برگزار خواهد شد

به مناسبت هفته بسیج وبا حضور جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مراسمی با عنوان سردار بی نام در بانه برگزار شد

سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در این مراسم به رشادت و از خودگذشتگی سرداران بی نام و نشان استان در دوران دفاع مقدس و پرداخت و گفت: با تفکر بسیجی و روحیه جهادی امروز کشورمان از پیشرفت و امنیت پایدار برخوردار است

مراسم یادواره شهدای دانش‌آموز و افتتاحیه یادواره‌های دانش آموزی مریوان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با در سالن شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد

در این مراسم، از خانواده چند شهید دانش‌آموز تقدیر شد

مدرسه دخترانه مریم میزراخانی سریش آباد هم امروز شاهد برگزاری مراسم گرامیداشت شهدا بود

در این مراسم زنگ ایثار و مقاومت نواخته شد و در پایان نیز از جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران سریش آباد تجلیل شد

روستای آرزند از توابع بخش مرکزی دهگلان هم امروز شاهد برگزاری یادواره شهدا افتخار محله آبروی کوچه بود

در این مراسم از خانواده پنج شهید والامقام این روستا تجلیل شد

به مناسبت هفته بسیج مراسم یادواره شهدای بسیجی شهرستان سقز نیز برگزار شد.

در این مراسم، از پدر و مادر، بسیجی شهید فریدون رشیدی تجلیل شد

به مناسبت هفته بسیج مزار مطهر شهدای گمنام بانه غبار روبی و عطر افشانی شد

به مناسبت هفته بسیج یادواره شهدای حوزه‌ای روستای احمد آباد پنجه شهرستان دهگلان برگزار شد

امروز همچنین طرح آسفالت و بهسازی معابر این روستا با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته بسیج به بهره برداری رسید

در ادامه برنامه‌های هفته‌ی بسیج امروز ۵واحد مسکن مددجویی کمیته امداد در شهرستان سروآباد افتتاح شد، اهدای لوازم ضروری به مددجویان کمیته امداد، آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی روستای سرخه توت با اعتبار ۳میلیارد تومان و رونمایی از المان شهید ابراهیم مرادی توسط شهرداری سروآباد از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان بود

امروز یادواره شهدای روستای سرخه توت شهرستان سروآباد نیز با حضور سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج گروه جهادی پزشکی و دامپزشکی در قالب طرح شهید رهنمون در روستای زنگ آباد قروه حضور یافتند

تیم‌های جهادی بسیجیان جامعه پزشکی سقز نیز با حضور در روستای سونج از توابع این شهرستان، به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ویزیت رایگان مردم این روستا پرداختند

به مناسبت هفته بسیج و با هدف پاسخ به مطالبات مردم با حضور مدیران ادارات و نهاد‌ها میز خدمت در روستای ناصر آباد دهگلان برپا شد

به مناسبت هفته بسیج همایش حجاب و عفاف در مدرسه دخترانه نیایش بانه برگزار شد

در این همایش از جمعی از بانوان فعال عرصه حجاب و عفاف تجلیل شد

به مناسبت هفته بسیج و با همکاری بسیج هنرمندان یک دوره مسابقه نقاشی در سه رده‌ی سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسال باسه موضوع پرچم مقدس ایران، مفهوم بسیج از لحاظ هنری و پوسترشهدا در اداره فرهگ و ارشاد اسلامی قروه برگزار شد