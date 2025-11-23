به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «ایرانمون» یک بسته جامع تربیتی است که مدارس را از حالت انفعال خارج کرده و به محیطی برای تقویت هویت، فرهنگ و ارزش‌های ملی – اسلامی تبدیل می‌کند.

این بسته فرهنگی - تربیتی با محوریت مربی امور تربیتی و معاون پرورشی مدرسه و با هدف روایت مطلوب و ترکیبی دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونیستی به عنوان مکمل فعالیت‌های فوق برنامه و تربیتی در سه دوره تحصیلی (دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) طراحی شده است.

محتوای مجموعه مذکور شامل: بسته‌های نمایشگاهی، روزنامه دیواری، بازی فردی و گروهی، پادکست به منظور اکران و اجرا در موقعیت‌های مانند صبح گاه، ظهرگاه، نمازجماعت مدارس و برنامه‌های اردویی به مناطق ارسال شده است.