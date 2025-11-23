پخش زنده
مرکز مشاوره «مهر» با حضور سردار مقداد فرمانی، معاون اشراف سازمان بسیج مستضعفین در تبریز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مرکز که همزمان با هفته بسیج و به همت سپاه ناحیه امامت تبریز راهاندازی شده است، خدمات تخصصی در حوزههای مشاوره ازدواج و آسیبهای اجتماعی ارائه خواهد داد.
در مراسم افتتاح این طرح سردار فرمانی با تجلیل از این اقدام ارزشمند، بر نقش حیاتی مراکز مشاوره در تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از معضلات اجتماعی تأکید کرد.
مرکز مشاوره مهر آماده ارائه خدمات مشاورهای به شهروندان تبریزی است.