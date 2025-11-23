به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مرکز که همزمان با هفته بسیج و به همت سپاه ناحیه امامت تبریز راه‌اندازی شده است، خدمات تخصصی در حوزه‌های مشاوره ازدواج و آسیب‌های اجتماعی ارائه خواهد داد.

در مراسم افتتاح این طرح سردار فرمانی با تجلیل از این اقدام ارزشمند، بر نقش حیاتی مراکز مشاوره در تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از معضلات اجتماعی تأکید کرد.

مرکز مشاوره مهر آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهروندان تبریزی است.