به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در جلسه کمیته تصویب بازنگری طرح هادی روستا‌های شهرستان سردشت گفت: سالانه باید ۲۲۰ روستا را در طرح هادی روستایی بازنگری کنیم که افق هر طرح ۱۰ ساله است.

علیرضا مقدم افزود: اگر این روند ادامه یابد مشکلات و چالش‌های مردم روستانشین تسهیل می‌شود چراکه هم اکنون ۳۲۰ روستای استان نیازمند طرح بازنگری است.

مقدم اظهارکرد: این طرح‌ها به صورت مستقیم با اقتصاد روستا موازی بوده و بازنگری طرح هادی در این راستا اجرا می‌شود تا شاهد توسعه روز افزون روستا‌ها باشیم.

در ادامه این نشست یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایحان‌غربی به جهت تلاش‌های مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایحان‌غربی، لوح سپاس به وی اعطا کرد.