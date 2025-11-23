آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در دبیرستان دخترانه فضیلت سنندج برگزار شد.

آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج در این مراسم الگو گیری از استقامت و شجاعت و ایثار شهدا را رمز پیروزی کشورمان در جنگ دوازده روزه بیان کرد و گفت ایران سالهاست که مورد توطئه و هجمه دشمنان است و هر بار بصیرت، خودباوری و اتحاد مردم ایران مانعی بزرگ برای پیروزی دشمنان بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه امنیت و اقتدار کنونی را مدیون پایداری شهدا هستیم گفت: آینده ایران در گرو تلاش جوانان و نوجوانان است.

در پایان دانش آموزان این دبیرستان با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و مقام شامخ شهدا را گرامی داشتند.

آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام پیکر مطهر شهید گمنام در دبیرستان دخترانه شاهد هوشمند، شهید شهلا هادی یاسینی سنندج هم برگزار شد.