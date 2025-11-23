

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سومین حرم اهل بیت (ع در شب شهادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها غرق در عزا و ماتم است.

عزاداران و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شب شهادت دردانه پیامبر (ص) ، حضرت زهرا (س) با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در غم شهادت پاره تن پیامبر اسلام عزاداری و مرثیه سرایی می‌کنند.

ویژه برنامه‌های شب شهادت‌ام ابیها بعد از نماز مغرب و عشا در حرم شاهچراغ (ع) آغاز می شود و تا پاسی از شب ادامه دارد.