

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بر پایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه تجسمی یاد کبود دارای ۸ غرفه و با روایتگری از ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت و بعد از شهادت حضرت برای آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان به خصوص نسل جوان با زندگی حضرت زهرا (س) و شهادت آن بانوی بزرگوار در حاشیه جاده تربت حیدریه به مشهد برپا شده است.

محمد تقی علیزاده مسئول بر پایی این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه، غرفه‌ها شامل: ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اصحاب کساء، بیت الاحزان، تدفین حضرت زهرا، شهداء، حجاب و عفاف، فاطمه و عبادت، مزین شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه همچنین با اهدافی همچون آشنایی نوجوانان و جوانان با مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) و اشاره به عبادت‌های معراج گونه ایشان، آشنایی با اهل بیت پیامبر اسلام (ص) وشان نزول حدیث‌کساء و به تصویر کشیدن جایگاه حضرت فاطمه (س) به عنوان بهترین مادر و بهترین همسر و ایجاد روحیه انفاق و نیکو کاری در بین کودکان و با اشاره به قصه انفاق حضرت فاطمه (س) برگزارشده است.

علیزاده گفت: در این نمایشگاه بویژه بانوان و دختران جامعه اسلامی بیشتر با روش و سیره زندگی آن حضرت آشنا خواهند شد.

وی بیان کرد: این نمایشگاه با استقبال گرم اهالی، بخصوص زائران حضرت رضا (ع) و مسافرین مواجه شده است.

نمایشگاه یاس کبود از تاریخ یکم آذر ماه همه روزه صبح و عصر‌ها تا پایان این هفته برای بازدید علاقمندان و اهالی بخش رخ بر پا است.