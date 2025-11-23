به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: طبق داده‌های آزمایشگاهی مراکز درمانی، منحنی ابتلاء به آنفلوآنزای H۳N۲ که از نیمه آبان آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود تا حدود دهه اول آذر به اوج برسد و تا پایان همین ماه نزول داشته باشد.

رضا فدایی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد آزمایش‌های آنفلوآنزای H۳N۲ در استان مثبت اعلام شده است، افزود: بر اساس پایش‌های اجرا شده، ویروس قالب در گردش از نوع آنفلوآنزای H۳N۲ است که با تب شدید، بدن درد، گلو درد، سردرد، عطسه کردن، سرفه کردن، آبریزش بینی، لرز، خستگی مفرط، تهوع و استفراغ، اسهال که بیشتر در کودکان رخ می‌دهد و ضعف عضلانی همراه است و سرعت انتقال آن نیز بالا است.

وی همچنین در خصوص وضعیت واکسیناسیون آنفلوآنزا ادامه داد: تا کنون حدود ۵۵ هزار دُز واکسن آنفلوآنزای H۳N۲ به طور رایگان در اختیار گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مادران باردار، بیماران مزمن و سالمندان قرار گرفته است، همچنین برخی داروخانه‌ها نیز تعداد محدودی واکسن را از کانال‌های خصوصی تأمین کرده‌اند، اما میزان توزیع این واکسن‌ها در داروخانه‌ها کافی نبوده است.

مسوول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به ثبت موارد فوت نیز گفت: خوشبختانه تاکنون فوت ناشی از این بیماری در اصفهان گزارش نشده است.

فدایی افزود: با توجه به رکود فعلی کرونا، کانون اصلی نگرانی وزارت بهداشت، افزایش ابتلاء به آنفلوآنزای H۳N۲ و هم‌زمانی احتمالی آن با سرمازدگی‌هاست.

مسوول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان هشدار داد که در روز‌های آینده با کاهش دما و تداوم پایداری هوا در اصفهان، میزان ابتلاء ممکن است بیشتر شود و از مردم خواست از حضور در تجمع‌ها، استفاده از وسایل گرمایشی بدون تهویه کافی، و بی‌توجهی به ماسک خودداری کنند.