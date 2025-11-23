پخش زنده
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: نجات میدان فرهنگی در گرو سازماندهی جبههای، وحدت نیروهای مؤمن و احیای امر ولایت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در جمع جبهه فرهنگی هرمزگان با اشاره به لزوم شکلدهی یک جریان منسجم گفت: ایجاد یک شبکه منظم و سازمان یافته برای نیروهای مؤمن ضروری است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: جبهه مقابل ما، با وجود اختلافات جدی درونی، کاملاً هماهنگ عمل میکند که نمونه آن قطعنامههای حقوق بشری و تحرکات آژانس علیه انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام علی اکبری با اشاره به ظرفیتهای هرمزگان گفت: هرمزگان منطقهای بسیار مهم است که باید با شکلگیری قرارگاه جبهه فرهنگی ـ اجتماعی، هیئتهای اندیشهورز، تقسیم کار دقیق و نقشهپردازی میدانی، کار را بهصورت حرفهای پیش ببرید.