با توجه به اقدامات نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های بومی و مهندسی معکوس در صنایع معدنی توسعه یافته و توانمندی‌های داخلی رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در نیروگاه‌های برق، افزود: اقدامات دولت و مجلس به رفع ناترازی‌ها و بهبود شرایط کمک کرده است.

وی گفت: سال گذشته مشکلات تأمین گاز وجود داشت ولی امسال این چالش‌ها به حداقل رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی توسط دولت انجام شده است.

طهماسبی تاکید کرد : با تدابیر وزیر صمت، کمترین آثار منفی ناشی از ناترازی‌ها در بخش معادن دیده شده است و در یک سال گذشته تلاش مطلوبی برای رفع مشکلات سال قبل صورت گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: در دوره فعالیت اتابک، حرکت جهشی و توسعه‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی رخ داده و باوجود تحریم‌ها، رضایت فعالان این حوزه جلب شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه فناوری، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند و با توجه به محدودیت‌های دسترسی به فناوری خارجی، مهندسی معکوس گسترده‌ای صورت گرفته است.

طهماسبی گفت: سال آینده سالی پررونق و پربار برای واحد‌های صنعتی و معدنی خواهد بود و اقدامات مؤثری برای رفع ناترازی‌ها و بهبود تأمین انرژی انجام شده است.طهماسبی توصیه کرد که بخش خصوصی و واحدهای صنعتی در تأمین انرژی مشارکت فعال داشته و تعادل مناسبی با بخش دولتی ایجاد شود.