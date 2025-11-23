به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن سلیمی افزود: این تسهیلات به متقاضیانی پرداخت می‌شود که فعالیت آنان زیر مجموعه ادارات و دستگاه‌های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد، صنعت و معدن، کمیته امداد، بنیاد علوی و بنیاد برکت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام نخستین مرحله از پرداخت تسهیلات در سال جاری است گفت: مرحله دوم نیز در سال جاری تخصیص خواهد یافت.

فرماندار ترکمانچای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق ادارات مربوطه به جامعه هدف تأکید و خاطرنشان کرد: این اعتبار باید به موقع توسط دستگاه‌ها جذب و در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا زمینه اشتغال پایدار برای ترکمانچای فراهم شود.