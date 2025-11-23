قضاوت دیدار سپاهان و الحسین اردن برعهده داوری از اندونزی است.

معرفی داور دیدار سپاهان و الحسین اردن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوت‌کننده در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که داورانی از کشور اندونزی قضاوت بازی سپاهان ایران و الحسین اردن را برعهده خواهند داشت.

بر این اساس، قضاوت این دیدار که روز سه شنبه ۴ آذر ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود، بر عهده طوریق منیر الکتیری از اندونزی است.

همچنین بنگ بنگ سیامسودار، نورهادی سولچان و یودی نورچاهیا از اندونزی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.