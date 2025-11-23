پخش زنده
قضاوت دیدار سپاهان و الحسین اردن برعهده داوری از اندونزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوتکننده در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که داورانی از کشور اندونزی قضاوت بازی سپاهان ایران و الحسین اردن را برعهده خواهند داشت.
بر این اساس، قضاوت این دیدار که روز سه شنبه ۴ آذر ماه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار میشود، بر عهده طوریق منیر الکتیری از اندونزی است.
همچنین بنگ بنگ سیامسودار، نورهادی سولچان و یودی نورچاهیا از اندونزی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.