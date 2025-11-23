روند آسیب‌شناسی و برداشت سه‌روزه از کاروانسرای گردفرامرز با حضور متخصصان میراث فرهنگی و گروه‌های دانشگاهی، آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارگاه سه‌روزه «آسیب‌شناسی و برداشت فنی» از کاروانسرای تاریخی گردفرامرز در شهر شاهدیه برگزار شد. این کارگاه با هدف انجام مطالعات پژوهشی، برداشت‌های فنی و بررسی دقیق وضعیت موجود این بنای ارزشمند تاریخی به اجرا درآمد.

رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در حاشیه این برنامه گفت: کاروانسرای گردفرامرز یکی از ابنیه مهم شاهدیه است و حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان و تشکل‌های میراثی در این کارگاه کمک می‌کند تا نقاط قوت، ضعف و نیاز‌های مرمتی بنا به‌صورت دقیق شناسایی شود.

او به نکات ضروری مطرح‌شده در این کارگاه اشاره کرد و افزود:محدودیت تردد ماشین‌های سنگین در محدوده بنا، ضرورت اجرای مرمت‌های اضطراری و همچنین تعیین تکلیف موضوع مالکیت از جمله مباحث مهمی بود که مورد بررسی قرار گرفت و می‌تواند با تداوم این‌گونه کارگاه‌ها پیگیری شود.

رستگاری ضمن قدردانی از همراهی فعالان حوزه میراث گفت: امیدواریم نتایج این پژوهش، زمینه اجرای اقدامات عملی برای مرمت این بنا و سایر آثار تاریخی شاهدیه را فراهم کند و به ترویج فرهنگ حفاظت از میراث در سطح استان و کشور بینجامد.

در ادامه، طلایی‌مقدم، معاون امور عمرانی استانداری یزد نیز با حضور در محل کارگاه، از روند کار بازدید کرد و اظهار داشت: کار پژوهشی و فنی که توسط دانشجویان، پژوهشگران و انجمن‌های میراثی در این مکان انجام می‌شود بسیار ارزشمند است. شاید این فعالیت‌ها در شرح وظایف دستگاه‌های دولتی باشد، اما این جوانان با علاقه و مسئولیت‌پذیری آن را انجام می‌دهند و ما نیز موظفیم در کنارشان باشیم.

او با تأکید بر اهمیت حفظ شاکله تاریخی این بنا افزود: کاروانسرای گردفرامرز یکی از بنا‌های زیبا و قدیمی شاهدیه است که خوشبختانه طی سال‌های گذشته بخش‌هایی از آن حفظ شده و امیدواریم با این اقدامات پژوهشی بتوانیم مسیر احیای آن را تقویت کنیم و این اثر را برای آیندگان نگه داریم.