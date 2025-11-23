به گزارش خبرگزاری صداو سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: تهران به دلیل بارگذاری‌های فراتر از ظرفیت زیستی، در وضعیت ناترازی شدید اکولوژیک قرار دارد و مجموعه‌ای از آلودگی‌ها این استان را به یکی از بحرانی‌ترین پهنه‌های کشور تبدیل کرده است.

حسن عباس نژاد با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ درصد جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند، بیان داشت: ظرفیت زیستی استان کمتر از یک هکتار است، اما ردپای زیست محیطی بین ۲.۵ تا ۳.۵ هکتار محاسبه می‌شود و این نشان می‌دهد چندین برابر توان محیطی استان برداشت و مصرف انجام می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال در استان تهران، بار آلودگی و فشار بر منابع طبیعی استان را به شدت افزایش داده‌اند.

به گفته عباس نژاد، کاهش کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخریب زیستگاه ها، تغییر کاربری‌های گسترده، افزایش پسماند و تشدید پدیده‌هایی مانند فرونشست و خشکسالی از مهم‌ترین پیامد‌های این ناترازی است.