پخش زنده
امروز: -
تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان، مقابل گهر زمین سیرجان تَن به شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عصر امروز و در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال، دیدار تیمهای پالایش نفت اصفهان و گهر زمین سیرجان در سالن اختصاصی پالایشگاه نفت برگزار شد.
نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ بر صفر سیرجانیها به پایان رسید.
در ۲۰ دقیقه دوم تلاشهای پالایش نفت برای بازگشت به بازی تنها یکبار نتیجه داد تا در نهایت این دیدار با شکست ۲ بر یک نماینده اصفهان به پایان برسد.
این سومین شکست خانگی پالایش نفت اصفهان در این فصل بود، نفتیها پیش از این مقابل مس سونگون و فولاد هرمزگان نتیجه را در خانه واگذار کردند.
در این دیدار محمد مرادی برای پالایش نفت و سالار آقاپور و مانی قانع برای گهرزمین گل زنی کردند.
تیم پالایش نفت اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال یکشنبه ۹ آذر میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.