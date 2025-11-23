تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان، مقابل گهر زمین سیرجان تَن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عصر امروز و در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال، دیدار تیم‌های پالایش نفت اصفهان و گهر زمین سیرجان در سالن اختصاصی پالایشگاه نفت برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ بر صفر سیرجانی‌ها به پایان رسید.

در ۲۰ دقیقه دوم تلاش‌های پالایش نفت برای بازگشت به بازی تنها یک‌بار نتیجه داد تا در نهایت این دیدار با شکست ۲ بر یک نماینده اصفهان به پایان برسد.

این سومین شکست خانگی پالایش نفت اصفهان در این فصل بود، نفتی‌ها پیش از این مقابل مس سونگون و فولاد هرمزگان نتیجه را در خانه واگذار کردند.

در این دیدار محمد مرادی برای پالایش نفت و سالار آقاپور و مانی قانع برای گهرزمین گل زنی کردند.

تیم پالایش نفت اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال یکشنبه ۹ آذر میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.