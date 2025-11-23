پخش زنده
امروز: -
در سالهای اخیر شاهد نصب چراغهای زنون بر روی برخی از خودروها هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اقدامی مجرمانه که موجب اختلال در دید سایر رانندگان مقابل میشود و گاها این موضوع حوادث ناگواری را هم موجب شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از برخورد قاطع با رانندگانی که بر روی خودروهای خود چراغ زنون نصب کردهاند خبر میدهد.
طرح برخورد با نصب چراغهای زنون از ۲۰ آبان در کردستان آغاز شده و این پیام روشن است: چراغهایی که اگرچه برای برخی جذاب و فانتزیاند، اما در شب میتوانند جان دیگران را به خطر بیندازند.»
«نورهای غیرمجاز، قدرت پرتاب و شدت نور بسیار بالاتری نسبت به چراغهای استاندارد دارند و علاوه بر کور کردن لحظهای رانندگان مقابل، یکی از عوامل اصلی تصادفات شبانه محسوب میشوند.»
رئیس پلیس راهور استان کردستان در این رابطه میگوید: بر اساس ماده ۲۱۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی نصب چراغهای زنون و هدلایت غیر استاندارد:تخلف محسوب میشود.
چراغهای زنون و هدلایت غیرمجاز شاید خیابان را برای یک راننده روشنتر کنند، اما برای راننده مقابل… تاریکی و مرگبارتر کردن جاده را به همراه دارند.
امنیت جادهها، جای سلیقه شخصی نیست.