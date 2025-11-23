به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رویشگاهی به وسعت شمال تا جنوب و غرب تا شرق کشور ، در بیشتر مناطق کشورمان قابلیت توسعه و کشت گل محمدی را دارد. اما استان‌های اصفهان، کرمان و شیراز بیشترین تولید را اختیار دارند. سازگاری گلزار‌های خوش عطر و بوی ایرانی با شرایط کم‌آبی زمینه سرمایه‌گذاری مطمئنی برای کشاورزان فراهم کرده است.

محمد دادگر معاون فنی اداره جهاد کشاورزی الیگودرز گفت: گل محمدی در زمین‌های شیب‌دار و کم بازده قابلیت کشت دارد. قابل رقابت با محصولات آبدوست هست و تولید خوبی داره. مقرون به صرفه هست.

زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن برای کشاورزان و کیفیت برتر آن فرآورده‌های گل محمدی را به محصولی بی‌رقی بدل کرده است.

الهام فتاحی فر مدیرکل دفتر امور گلخانه و گیاهان زینتی وزارت جهاد گفت: پارسال بیش از ۱۸۰ میلیون دلار صادرات داشتیم در حوزه گیاهان دارویی و گل محمدی هم بیش از ۱۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم.

اما همچنان فراوری سنتی و خام فروشی معزل اساسی صنعت گل سرخی ایران و صادرات آن است.

ایرج رستگار کارشناس و موسس موزه گل محمدی ایران گفت: بیشتر رتبه فروش گلاب رو داشتیم و صنعتگرانمان هم این محصول را به لحاظ دانش بهینه نکردند و در دنیا گلابفروشیم ۱ کیلوگرم اسانس تام ۸ هزار دلار قیمت دارد.

به این معزل می‌توان جای خالی پیوند دانشگاه و مزرعه و حمایت‌های فنی و ترویجی را هم اضافه کرد.

محمد حسین آیتی رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:دانشکده ما بیش از ۱۰۰ تا فرمولاسیون الان دارد. این ۱۰۰ تا فرمولاسیون ما تبدیل شده است به پایان‌نامه‌هایی که در قفسه‌ها خاک می‌خورد.

اما قدم‌هایی که برای حمایت از تولید و فراوری برداشته می‌شود.

الهام فتاحی فر مدیرکل دفتر امور گلخانه و گیاهان زینتی وزارت جهاد گفت: منابع جدید تبصره ۱۸ ابلاغ شده به استان‌ها. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه سیتا سامانه یکپارچه اعتبارات تسهیلات بخش کشاورزی درخواست‌ها یشان را ثبت کنند.

هدف‌گذاری سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی توسعه سطح زیرکشت گیاهان دارویی و اسانس دار تا افق ۱۴۰۴، ۵۰۰ هزار هکتار بوده است. رقمی که تاکنون ۳۰۰ هزار هکتار یا ۶۰ درصد آن عملیاتی شده است.