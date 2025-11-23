به گزارش خبرگزاری صداو سیما، احمدعلی فیروزجایی، معاون دادستان تهران در حاشیه نشست کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر پیگیری امور زندانیان جرایم غیرعمد، مالی و به ویژه زندانیان طویل‌المدت که به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا ادای دین در حبس به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و شناسایی زندانیان مستحق مساعدت در ۹ زندان استان تهران، مقدمات آزادی ۳۵ نفر از محکومین جرایم غیرعمد، رد مال ناشی از جرم و دیه غیرعمد فراهم شد.

معاون دادستان تهران افزود: این آزادی‌ها با کمک فعالانه خیرین محقق شد و مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان در این هفته برای کمک به این مددجویان اختصاص یافت.

فیروزجایی با اشاره به اهمیت این اقدام در ایام فاطمیه، به دو مورد خاص اشاره کرد: در میان این ۳۵ نفر، دو زندانی قدیمی بودند که یکی پس از ۱۷ سال و دیگری پس از ۱۲ سال، صرفاً به دلیل عجز از پرداخت محکومیت ناشی از «دیه قتل غیرعمد» محکومیت ناشی از دیه قتل غیرعمد، مقدمات آزادی‌شان فراهم شد تا در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به کانون گرم خانواده بازگردند.

وی با قدردانی از خیرین، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان و بازاریان که در این امر خیر مساعدت کردند، ابراز امیدواری کرد که این مددجویان با دقت مراقبت کنند تا دیگر مرتکب خلاف یا بدهکاری مالی نشوند و به زندان بازنگردند.