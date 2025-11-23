



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۱۹ دستگاه تولید ارز دیجیتال فاقد مجوز و سایر متعلقات به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" ، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در دو منزل واقع در روستای کفترک، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه "کفترک" قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان‌ها ۱۹ دستگاه تولید ارز دیجیتال فاقد مجوز و سایر متعلقات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎های کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.