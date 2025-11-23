به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ همزمان با شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پیکر مطهر شهدای گمنام با سه کاروان خودرویی در شهرهای دولت آباد، حبیب آباد، کمشچه وشاپور آباد و خورزوق، دستگرد و سین برخوار همراه با استقبال مردم تشییع شد.

پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، فردا دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (ع) ازساعت هشت صبح از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع می شود.

فردا همزمان مراسم تشییع پیکرهای مطهر ٣٠٠ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار می شود.