به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز در جمع اصحاب رسانه‌ از اعطای اولین دوره جایزه علمی بانوی ایران در هفته پژوهش خبر داد و افزود :این رویداد سال گذشته به پاس نکوداشت فعالیت های علمی پروفسور افسانه صفوی استاد برجسته دانشگاه شیراز رونمایی شد و امسال اولین دوره اهدای آن برای معرفی بانوی علمی ملی کشور در شیراز برگزار می‌شود.

دکتر همت نژاد از راه اندازی دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری پژوهشی،‌راه اندازی آزمایشگاه مرجع علمی در دانشگاه شیراز، و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه و معرفی برگزیدگان نمونه حوزه پژوهش در استان و دانشگاه هم خبر داد و افزود : این رویدادهای علمی همزمان با هفته پژوهش از ۲۲ تا ۲۹ آذر در شیراز برگزار می‌شود.

دکتر همتی نژاد در ادامه به رتبه دانشگاه شیراز در نظام های رتبه بندی بین المللی اشاره کرد و گفت: در نظام رتبه بندی QS دانشگاه شیراز در شاخه مهندسی نفت رتبه ۱۰۱ راداراست و در شاخص های جنگل داری و شیمی دارای رتبه های زیر ۵۰۰ است که جایگاه خوبی در این نظام رتبه بندی محسوب می شود.



