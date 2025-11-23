بخشی از نیزار‌های تالاب بین‌المللی زریبار عصر امروز دچار آتش‌سوزی شد و با تلاش نیرو‌های امدادی، مردمی و محیط بانان پس از چند ساعت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این آتش‌سوزی که از حدود ساعت ۱۶ عصر آغاز شده بود، به‌دلیل وزش باد به سرعت گسترش یافت و بخش‌هایی از پوشش گیاهی تالاب را درگیر کرد.

به گفته‌ی مهندس مهدی بالیده رئیس محیط‌زیست مریوان، علت دقیق حادثه هنوز در دست بررسی است، اما برخی گزارش‌ها احتمال عامل انسانی را مطرح می‌کنند.

نیرو‌های محلی، آتش‌بانان و تیم‌های حفاظت محیط‌زیست در عملیات مهار آتش مشارکت داشتند.

مسئولان هشدار دادند که تکرار چنین حوادثی می‌تواند تهدیدی جدی برای زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر، تنوع زیستی و پایداری اکولوژیکی تالاب زریبار باشد. آنها از مردم خواستند از روشن‌کردن آتش در اطراف تالاب خودداری کرده و هرگونه دود یا آتش را سریعاً به نیرو‌های مربوط گزارش کنند.

این تفکرکه نیزار‌ها باعث کم‌آبی و خشک شدن تالاب می‌شود صحت ندارد وخود نیزار‌ها بخش مهمی از اکوسیستم تالاب هستند.

برآورد میزان خسارت و ارزیابی وضعیت مناطق آسیب‌دیده در روز‌های آینده انجام خواهد شد.