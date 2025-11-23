به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت دامپزشکی خراسان رضوی گفت: مرحله اول واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی به اتمام رسیده است و کانون‌ ها تحت کنترل کامل هستند.

دکتر محمدرضا بهروزیان با اشاره به شناسایی ۱۴ کانون سویه بومی تب‌ برفکی در استان افزود: تا کنون تلفات خاصی در این زمینه گزارش نشده و با همکاری دامداران، خطر سویه خارجی تب برفکی نیز فعلا مشاهده نشده است.

وی همچنین به خطر سویه جدید یا همان سویه خارجی تب برفکی اشاره کرد و گفت: سویه جدید تب برفکی یا همان سویه خارجی، با توجه به اطلاع‌ رسانی و همکاری دامداران در این زمینه تا کنون در استان مشاهده نشده است.

بهروزیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از ابتلای دام‌ های استان به سویه جدید تب برفکی اظهار کرد: تاکنون با کمک و همکاری اتحادیه دامداران استان، تعداد ۱۸۰ هزار راس دام سنگین در برابر بیماری تب برفکی و ۴۰ هزار راس دام سبک نیز واکسینه شده‌ اند.

بهروزیان تاکید کرد: در سویه خارجی و غیربومی تب برفکی، بیشتر دام‌ های سنگین در معرض ابتلا قرار دارند و خسارات سنگین اقتصادی به دامداران وارد می‌ شود که اهمیت اقدامات پیشگیرانه و همکاری دامداران را بیش از پیش نمایان می‌ سازد.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌ های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است.

حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراورده‌ های دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید می‌ شود.