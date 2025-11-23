



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش صلح یار فردا ، با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلافات قوه قضاییه در شیراز برگزار شد .

در این همایش که از فعالین و صلح یاران و هیات‌های صلح دستگاه های اجرایی استان و سازمان ها و نهادها و مراکز صلح یاری تجلیل شد

حجت الاسلام صدراله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس گفت : در شش ماه اول امسال بالغ بر ۵۶درصد پرونده هایی که به هیات‌های صلح استان فارس ارجاع شده منجر به سازش شده است

وی افزود : سالهای متمادی شوراهای حل اختلاف و هیات‌های صلح استان فارس توانسته اند بسیاری از اختلافات طرفین دعاوی بخصوص قصاص را به صلح و سازش برسانند .

حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز گفت: در چند سال اخیر فارس رتبه اول یا دوم حل اختلاف و صلح و سازش را در کشور کسب کرده و از بین حدود ۲۰هزارصلح یار کشور ۱۴۰۰صلح یار استان فارس توانسته اند بسیاری از اختلافات را با اخذ رضایت طرفین دعوا به سازش منتهی کنند .

محمد هادی طاهری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس هم گفت : در شش ماه اول امسال ده هزار و ۸۱۱ پرونده به هیات‌های صلح استان ارجاع شده که ۶هزارو ۱۳۷ پرونده با صلح و سازش مختومه اعلام و در بیش از۵۰کلانتری استان ،چندین مسجد و بقاع متبرکه ،محلات و روستاها و ۱۱دستگاه اجرایی در استان هیات‌های صلح راه اندازی شد .

در این همایش تفاهم نامه ای بین دادگستری و آموزش و پرورش استان برای راه اندازی هیات‌های صلح دانش آموزی منعقد و به تعدادی از دانش آموزان کارت صلح یاری داده شد .