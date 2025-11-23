پخش زنده
از مادران شهید در برنامه معنوی با عنوان «قابی از جنس دلتنگی» با اهدای قاب عکسهای بازسازیشده از تصاویر فرزندان شهیدشان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، آیین عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مادران شهدا در ساختمان شهرداری خشکبیجار برگزار شد.
در این برنامه معنوی که با عنوان «قابی از جنس دلتنگی» برگزار شد، از مادران شهیدان با اهدای قاب عکسهای بازسازیشده از تصاویر فرزندان شهیدشان قدردانی شد.
این تصاویر با بهرهگیری از ابزارهای تخصصی و فناوری هوش مصنوعی بازآفرینی شده و حالتی همچون یک عکس تازه ثبتشده به آنان بخشیده بود.
حجتالاسلام و المسلمین شادیدوست، امام جمعه خشکبیجار، در این مراسم با اشاره به مقام والای حضرت زهرا (س) و نقش مادران شهدا، این عزیزان را نماد صبر، ایمان و استمرار مسیر شهدا توصیف کرد.