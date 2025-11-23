۳۴ راهدارخانه در خراسان رضوی مرمت و بهسازی می شود و امنیت و حفاظت فیزیکی راهدارخانه ها نیز افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح‌ های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: مرمت و بهسازی ۳۴ راهدارخانه با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در دست انجام است که تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گل‌ آذین یداللهی افزود: اجرای این طرح در آستانه شروع فصل سرما برای خدمت‌ رسانی مستمر به مسافران و ترددهای جاده‌ ای استان دارای اولویت است.

وی گفت: افزایش امنیت و ارتقاء حفاظت فیزیکی راهدارخانه‌ های استان نیز از دیگر اولویت‌ های امسال است که از طریق ساخت ساختمان‌ های نگهبانی، تامین روشنایی، اجرای دیوار حفاظتی و نصب تجهیزات امنیتی در ادارات استان با اعتبار ۷۲ میلیارد ریال در حال انجام است.

یداللهی عنوان کرد: در حوزه ساخت و نگهداری ساختمان پاسگاه های پلیس راه در سطح استان هم ساخت پاسگاه پلیس راه محور جغتای - جاجرم با پیش‌ بینی اعتباری بیش از ۴۹۰ میلیارد ریال و ساخت ساختمان جدید در قرارگاه پلیس راه خراسان رضوی با اعتبار بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال امسال انجام خواهد شد.

یداللهی افزود: مرمت و بهسازی هفت پاسگاه پلیس راه با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال نیز در برنامه های اجرایی امسال قرار گرفته است.

بر اساس اعلام راهداری خراسان رضوی، امسال ۵۶۸ نفر نیروی انسانی در قالب تیم‌ های تخصصی در عملیات نگهداری زمستانی مشارکت خواهند داشت که ۴۰۶ نفر کاربر ماشین‌ آلات، ۹۸ راهدار عملیاتی و ۶۴ نفر نیروی پشتیبانی و تدارکات در قالب ۷۵ گروه راهداری زمستانی آماده استقرار در نقاط حساس و برف‌گیر استان هستند.

این استان ۷۲ پایگاه راهداری فعال دارد که ۳۵ مورد از این تعداد راهدارخانه دائمی است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ ها جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.