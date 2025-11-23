پخش زنده
این روزها ایلام پر از عطر آمدنِ فرزندانی است که بی نام و نشاناند؛ همانهایی که پا جای ردپای مادر گذاشتهاند؛ شهدای گمنامی که در فرزند خلف بودنشان، نامآورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) استان ایلام، سرشار از حس و حال معنوی وداع با شهدا است.
آیینتشییع و شبی با شهدا در نقاط مختلف استان برگزار شد و امشب و فردا نیز ادامه دارد؛ روزهایی سرشار از عطر ایثار و حضور نورانی شهیدانی که موجب شدند؛ تا بار دیگر پیوند مردم با فرهنگ جهاد و شهادت زنده شود.